The LMHS Class of 1986 held a reunion Happy Time Resort, Saturday, July 10. Pictured above, front row (L-R): Rich Hengesteg, Dean Michealson, Karla (Hartman) White, Tammy Kelly, Clarice (Brudvig) Olsen, Al Brunsvold, Mike Kloster and Craig Rosen. Back row: Jeff Skogen, Dana Benson, Lynn Ullestad, Kari Honsey, Rodney Hagen, Natalie (Brackey) Fell, Ken Pike, and Wade Hagen.