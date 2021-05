Salem Lutheran Church held confirmation Sunday, May 16. Pictured above, front row (L-R): Joan Gilbertson, Maddie Mannes, Hannah Sterrenberg, Kendall Dahle, Claire Levine, Katelyn Rogstad and Annaston Stene. Back row: Kaleb Rogstad, Carter Helgeson, Austin Stene, Chike Ikefuama, Keaton Wempen, Cody Cox, Kane Koch, and Pastor Joel Guttormson.