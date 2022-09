The Emmons High School Class of 1957 held their 65th class reunion, Saturday, Aug. 20, at the Emmons Legion. Pictured above, front row (L-R): Mary (Rasmusson) Drake, Ardis (Martinson) Johnson, Myrna (Sande) Sorenson, and Kathy (Rasmusson) Dahl. Back row: Phyllis (Kleinschrodt) Rusley,  Berniece (Davidson) Anderson, Eileen (Overland) Larson, Alice (Leonhardi) Graves, and Ruth (Rasmusson) Christenson.