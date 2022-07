LMHS Class of 1977 holds 45th reunion

The Lake Mills High School Class of 1977 held their 45th reunion at Ole’s Office, Saturday, July 9. Seated in front (L-R): Gretta Thorson, Kayla Peterson Clark, Sheryl Anderson Bell, Kathy Ullestad Kammrad, David Moe, Donald Moe, Mary Heimdal Appleton, Deb Goranson, Susan Arneson Hoeft, and Donna Barrett Harig. Middle row: Craig Anderson, Mary Nell Burdick Fullerton, Cindy Larson Stevens, Kathy Loge Henderson, Beth Arnold Stene, Colleen Rice, Patty Hermanson Hocking, Joan Skellenger Platz, Vickie Heinzerling, Jennie Okland Woerner, Cindy Tenold Pederson, Kathy Tweeten Pierson, Beverly Adams Nappe, Jeanie Aukes Grotewold, Linda Halverson Ordway, Brenda Smeby, Wendy Rhatigan Gerhardt, Barb Stille Nickson, David Colby, Robert Schwartz, and Jay Gallagher. Back row: Ed Twedt, Dave Holstad, John Johnson, Russ Appel, Randy Stover, Steven Grund, Brian Banwart, Dana Nelson, Dennis Rogstad, and Darla Brackey Rogstad.