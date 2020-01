Remembering those who left us in 2019

Dec. 28, 2018–Wilma H. Groe, 97, Burlington

Dec. 30, 2018–Joel L. Back, 70, Lake Mills

Jan. 6–Dean W. Linde, 86, Lake Mills

Jan. 10–James L. Tweeten, 93, Lake Mills

Jan. 12–Gene A. Haugo, 82, Lake Mills.

Jan. 18–Audrey A.E. Groe, 86, Lake Mills

Jan. 28–Erma Gettis, 84, Lake Mills,

Jan. 31–Raymond J. Hagen, 94, Forest City

Feb. 1–LaVonne Sime Okleasik, 82, Anchorage, Alaska

Feb. 7–Arlen D. Pals, 84, Lake Mills

Feb. 15–Donald L. Severson, 86, Joice

Feb. 18–Ester L. Gilbertson, 92, Fargo N.D.

Feb. 19–Eleanor L. Ness, 98, Lake Mills

Feb. 23–Wayne N. Huntley, 89, Emmons, Minn.

Feb. 27–Kari Singelstad, 89, Northwood

March 1–Phyllis L. Arneson, 97, Chippewa Falls, Wis.

March 2–Marilyn L. Gesme, 87, Joice; Karl R. Davidson, 83, Fairfax, Va.

March 9–Ilene A. Thoe, 82, Woodland Park, Colo.

March 12–Betty J. Honsey, 73, Emmons, Minn.

March 14–Spencer Honsey, 89 Burlington

March 17–Sandra M. Arnevik, 76, Lake MIlls

March 19–Jerry A. Arnevik, 80, Thompson

March 20–Allen E. Hagenson, 68, Thompson

March 21–Ruth M. Zingg, 90, Leland

March 27–Oswald Rognes, 96, Lake Mills; Roger A. Jennings, 86, Forest City.

March 30–Berneda J. Lawrence, 69, Blue Earth, Minn.

April 2–Steven H. Olson, 64, La Crescent, Minn.

April 4–Harold Yahnke, 82, Buffalo Center

April 11–Margaret A. Flugum, 83, Lake Mills; Marvin D. Rinden, 86, Joice; Michael D. Tweed, 74, Thompson

April 12–Lanny M. Pierce Sr., 70, Joice

April 16–Paul I. Grimsbo, 91, Lake Mills

April 21–Carol M. Brudvig, 87, Lake MIlls

April 22–Dolores Honsey Fredericks, 92, Lake Mills

April 24–Bernice A. Kloster, 100, Lake Mills

May 1–Komer A. Johnson Jr., 79, Nevada

May 3–Harold E. Halvorson, 84, Lake Mills; Ray Rognes, 88, Joice

May 4-Joyce L. Kilen, 90, Lake MIlls

May 5–Warren “Willy” E. Willand, 75, Northwood

May 10–Avis E. Branstad Amundson, 94, Northwood

May 17–Melanie R. Wirth, 41, Thompson

May 23–Marian V. Jennings, 89, Forest City

May 25–Sidney M. Kvale, 85, Lake Mills

June 1–Russel C. Myli, 86, Lake Mills

June 3–Roger A. Monson, 79, Lake Mills

June 11–Wendy Hagenson, 68, Thompson

June 12–Erwin L. Naser, 74, Lake Mills

June 20–Wayne Nelson, 77, Northwood

June 21–VeRone D. Nelson, 93, Joice

June 27–Earl K. Juveland, 78, Lake Mills

June 28–Joan Larson Thorson, 88, Lake Mills

July 4–Harlan S. Lucas, 64, Kensett

July 20–Muriel E. Rognes, 96, Lake Mills

July 30–Donna O. Brekken, 86, Lake Mills.

Aug. 1–Barbara A. Holstad, 79, Lake Mills

Aug. 2–Verna M. Sanderson, 80, Lake Mills

Aug. 4–Gaylis M. Tenold, 91, Northwood

Aug. 7–Jean Rusley Hofbauer, 90, Andover, Minn.

Aug. 11–Andy E. Wilcox, 42, Sioux Falls, S.D.; Halvor “Hal” Jacobson, 94, Scarville

Aug. 14–Shirley F. Pals, 81, Lake Mills

Aug. 16–Gladys L. Hanson, 98, Lake Mills

Aug. 22–Elaine “Lannie” Barsness, 95, Iowa Falls

Aug. 29–Arlie E. Olson, 90, Lake Mills

Aug. 30–Nancy C. Anderson, 81, Joice

Sept. 6–Neil T. Haugen, 68, Northwood

Sept. 7–Marlene G. Reiland, 82, Albert Lea, Minn.

Sept. 9–Jerald A. Hermanson, 78, Leland

Sept. 13–Beverly N. Thrond, 86, Walters, Minn.; Yvonne L. Ausen, 94, Janesville, Wis.

Sept. 15–Dorothy L. Madson, 84, Lake Mills

Sept. 16–Shirley A. Christianson, 82, Lake Mills

Sept. 19–Lynn J. Tweed, 45, Lake Mills

Sept. 26–Warren M. Charlson, 91, Albert Lea, Minn.

Oct. 5–Lloyd O. Herwig, 97, Lake Mills

Oct. 6–Donn S. Graham, 66, Scottsdale, Ariz.

Oct. 11–William “Bill” A. Bauers, Albert Lea, Minn

Oct. 17–Donald “Don” Raddatz, 94, Lake Mills

Oct. 29–Matthew W. Niles, 41, Lake Mills

Oct. 30–Dennis A. Timm, 72, Lake Mills

Nov. 2–Larry Peterson, 80, Forest City

Nov. 3–Adrian C. Hestness, 87, Fertile

Nov. 5–Robert O. Langfald, 88, Mason City

Nov. 6–Luella M. Bolstad, 95, Lake Mills

Nov. 7–Rogert L. Larson, 83, Lake Mills; Mark P. Resinmoen, 73, Joice

Nov. 11–Helen M. Holstad, 92, Lake Mills

Nov. 19–Sanford “Sam” M. Limesand, 83, Ab lert Lea, Minn

Nov. 20–Janice L. Winklbauer, 74, Forest City; Paul A. Sorenson, 72, Lake Mills

Nov. 23–Donald L. Bergan, 97, Northwood

Nov. 24–Duane A. Moe, 79, Forest City

Nov. 26—Arlyn C. Prestholt, 83, Fishers, Ind.

Dec. 7–Jerry Kester, 65, Buffalo Center

Dec. 8–Alice B. Brunsvold Charlson, 103, Mason City

Dec. 17–Shirley A. Holstad, 91, Clear Lake; Ralph K. Holst, 87, Forest City

Dec. 25–JaVonne R. Eidahl, 83, Emmons, Minn.

Dec. 26—Harland J. Charlson, 70, Leland.

Dec. 27–Grace Dahlby, 100, Lake Mills; Lillian L. Smith, 95, Northwood

Dec. 28—Mayvis K. Johnson, 96, Northwood