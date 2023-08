2023 LMHS Football Team—Front row (L-R): Broodie Lawson, Chace Gaetzke, Beau Kaufman, Logan Bacon, Lance Helming, Garrett Ham, and Alex Mannes. Second row: Manager Ryan Skellenger, Landon Price, Aiden Stensrud, Wyatt Hanna, Hayden Helgeson, Carter Christianson, Jeremiah Jensen, Ethan Lawson, and Manager Scott Helgeson. Third row: Rylie VanderPlas, Austin Mannes, Landyn Christian, Zach Stene, Josiah Kjeldahl, Nash Delger, and Lane Sprecher. Fourth row: Dylan Walker, Austin Henderson, Clavin Rognes, Asher Stensrud, Uryah Soto, Korbin Abele, and Gavin Paton. Back row: Coaches Chris Budach, Jared Finer, Brady Kurtz, Skyler Ahrens, and Zach Throne. The team will play Friday night at AGWSR.