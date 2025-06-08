Rice Lake Golf Course holds Men’s and Women’s Club Tournaments
Rice Lake Golf and Country Club held their annual Men’s and Women’s Club Tournaments, Saturday, Aug. 2.
Bennett Berger and Audrey Overgaard (pictured above) were this year’s winners. Bennett won his fourth Club Tournament overall and Audrey captured her first. Results from both tournaments follow.
Men’s Club
Championship Flight
Bennett Berger, 66; Kray Grothe, 71; Brian Hanson, 72; David Reese, 72; Jamie Ham, 68; Garrett Ham, 75; Austin Stene, 76; Cole Christianson, 75; Chris Helgeson, 77; Jackson Rice, 75; Tyler Klingson, 75; JOsh Johnson, 76; Scott Hanson, 75; Randy Pals, 76; Trevor Halstead, 76; and Ryan Trytten, 77.
First Flight
Bob Berger, 78; Ryan Helgeson, 78; Scott Smith, 78; Dan Helgeson, 79; Brandon Mondt, 80; Tim Helgeson, 81; Al Hagen, 82; Brad Helgeson, 82; Fabian McCord, 82; Hunter Kingland, 83; and Bruce Bartness, 83.
Second Flight
Sam Grothe, 83; Carter Ham, 83; Tyrel Hermsnon, 83; Dan Treptow, 84; Jason Slattum, 84; Kris Singelstad, 84; Jared Finer, 85; Kevin Nelson, 86; Chris Throne, 86; Matt Hauan, 86; and Tyler Helgeson, 86.
Third Flight
Ed King, 87; Lynn Bartness, 88; Mike Mehlhoff, 89; Rusty Schipper, 90; Mitch Storby, 90; Alex Martinson, 90; Blake Gatton, 91; Mike Dye 91; Tim Simonson, 91; and Jerry Anderson, 91.
Fourth Flight
Jason Fure, 92; Keith Franks, 92; Korbin Abele, 92; Mike Hamson, 93; Steve Gilbertson, 93; Austin Mannes, 93; Don Helgeson, 94; Mark Mostrom, 94; and Justin Adams, 96.
Fifth Flight
Luke Groe, 97; Jonathyn Daveiga, 97; Jon Helgeson, 98; Matt Hershey, 98; Randy Grothe, 100; Jason Gilbertson, 103; Chris Adams, 104; Anthony Poley, 104; Brady Cotter, 107; and John Peña, 111.
women’s Club
Championship Flight
Audrey Overgaard, 79; Sydney Helgeson, 83; Makenna Hanson, 83; Christine Mondt, 84; Reagan Ham, 84; Sarah Ham, 89; Jessica Grotewold, 91; Becky Helgeson, 93; Jolie Rice, 95; and Megan Duenow, 99.
First Flight
Cindy Jorth, 102; Lindsay McCord, 104; Julie Treptow, 105; Brooke Christianson, 107; Kylah Banwart, 107; Kathy Nelson, 107; Melissa McGinley, 108; Jenna Hauan, 109; and Kathy Gilbertson, 110.
Second Flight
Alyssa Slattum, 111; Kerby Helgeson, 111; Jade Erickson, 113; Melissa Piper, 115; Jolene Helgeson, 116; Miranda Klingson, 117; and Shelby Gonzalez, 118.